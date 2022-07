Soziales : Ein Jahr nach dem Hochwasser: Wieder Hochbetrieb in der Seniorenresidenz Ehrang

Trier-Ehrang Beim verheerenden Hochwasser in Ehrang ist auch die neue Seniorenresidenz St. Peter erheblich beschädigt worden. Anders als im benachbarten Krankenhaus ist viel Geld investiert worden, um das Haus wiederherzustellen.

Noch immer gibt es im Stadtteil Ehrang in fast jeder Straße sichtbare Hinweise auf die katastrophale Flut vor einem Jahr. Wie eine Badewanne war damals der Ort vollgelaufen. Betroffen sind fast 700 Häuser, der Schaden an Privat- und Geschäftshäusern ist enorm. Besonders dramatisch sind die Folgen für das Krankenhaus an der August-Antz-Straße, das seitdem als größte Bauruine des Stadtteils an die Katastrophe erinnert.