Sozialhilfe : Die Trierer Tafel gibt bald wieder aus

Zu Beginn der Corona-Krise mussten viele Tafeln schließen. Es gab etwa Probleme mit dem Abstandsgebot. Inzwischen öffnen die Ausgabestellen wieder. So wie in Trier. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Trier Die Hilfseinrichtung war im März wegen der Corona-Epidemie geschlossen worden.

Am 13. März hatten die ehrenamtlichen Helfer der Trierer Tafel vorübergehend ihren Dienst eingestellt, um der Verbreitung des Coronavirus entgegen zu wirken sowie zu ihrer eigenen Sicherheit und der der Tafelkunden. Am Dienstag, 23. Juni, ist nun der erste Ausgabetag nach der Pause.

Seit der Schließung der Ausgabestelle haben nach Auskunft der Tafel-Organisatoren zahlreiche Spender die Menschen, die sonst Hilfe bei der Trierer Tafel erhalten, unterstützt. Insgesamt 80 000 Euro wurden von vielen Einzelspendern und Stiftungen oder Hilfsorganisationen an den Träger der Trierer Tafel, den Sozialdienst Katholischer Frauen in Trier, gespendet, um als Ersatz für die Lebensmittel der Trierer Tafel Einkaufsgutscheine für regionale Lebensmittelmärkte versenden zu können.

Zwischenzeitlich wurden mehr als 50 000 Euro Soforthilfe in Form von Einkaufsgutscheinen im Rahmen der allgemeinen Sozialberatung, Ehe- Familien- und Lebensberatung der SKF an Menschen in Not ausgegeben.