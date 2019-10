Konzert : Zwei Bands im Mergener Hof Trier

Spielt in Trier: die Band Psycho Village. Foto: Psycho Village

Trier (red) Die Wiener Rockaufsteiger Psycho Village (Foto) treten am Sonntag, 13. Oktober, gemeinsam mit der schwedischen Band tAKiDA im Mergener Hof in Trier auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und und wendet sich vorrangig an Fans des modernen Alternative-Rock.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken