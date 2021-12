Umweltverschmutzung : Wilde Mülldeponie am Parkplatz Mäusheckerweg – Ortsvorsteherin wird aktiv

Wilde Mülldeponie am Parkplatz Mäusheckerweg – Ortsvorsteherin wird aktiv

Der Zustand des Geländes in der Nähe des Schulzentrums am Mäusheckerweg ist ein Ärgernis. Foto: Margret Pfeiffer-Erdel

Trier-Pfalzel „Der Zustand auf dem Parkplatz an der Mäusheckerschule ist eine Zumutung“, klagt Margret Pfeiffer-Erdel, Ortsvorsteherin von Pfalzel. Schon seit Jahren werde der Parkplatz als Ablageort für diversen Hausmüll zweckentfremdet.

Aktuell stapelt sich der Abfall an mehreren Stellen und ist überall am Rand des Parkplatzes auf den umliegenden Grünflächen zu finden. Pfeiffer-Erdel hat das in Bildern festgehalten.