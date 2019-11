Trier/Kenn In Kenn und Trier-Ruwer werden Wildtiere immer mehr zur Plage. Die Jagdgenossenschaft will auf eigene Kosten tätig werden.

Heinzpeter Hank aus Longuich ist Jagdpächter in den Jagdbezirken Kenn und Ruwer, zudem ist er Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Ruwer-Eitelsbach. „Wir tun alles, um das Wildschweinproblem in den Griff zu bekommen”, sagt Hank. Aber in Wohnbezirken könne man halt nur bedingt jagen. Treibjagden mit Gewehr am Anschlag seien nicht möglich, weil es sich um einen befriedeten Bezirk handle. Außerdem bestehe die Gefahr, dass Tiere in Richtung Autobahn oder Landesstraße laufen und Unfälle verursachen.

Die Jagdgenossenschaft habe vor, auf ihre Kosten „Dickungen” oberhalb der Straße Im Feiser zu fräsen. In diesen Hecken suchten die Tiere Unterschlupf und starteten ihre Abstechen in die Gärten. Die vorgegebenen Abschlusspläne seien übererfüllt worden, so Hank. Seit April seien in Kenn und Ruwer mehr als 50 Wildschweine erlegt worden. Die Wildschäden in den Kenner Weinbergen und auf den Feldern halten sich laut Hank in diesem Jahr in Grenzen.