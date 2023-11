Wenn es dunkel wird in Tarforst Warum sich eine Wildschweinrotte in Trier so wohlfühlt, was man gegen die Tiere tun kann – und was nicht

Es ist die endlose erscheinende Geschichte einer besonderen Beziehung: Gemeint ist die Nachbarschaft von Gartenbesitzern an der Trierer Peripherie und den dort herum vagabundierenden Wildschweinrudeln. Erst im September hatte der TV von schweren Verwüstungen berichtet, die eine Rotte von Schwarzkitteln an der Hermeskeiler Straße in Trier-Ruwer in mehreren Nachtschichten anrichtete. Und kaum hatte der geschädigte Anwohner den Garten wieder hergerichtet, wurde in einer Nacht alles wieder zunichte gemacht.