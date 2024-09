Frau verletzt und hohe Schäden Wildschweine an der Mosel in Trier: „Es muss etwas passieren“

Im Freigehege im Weißhauswald sind Wildschweine, besonders bei Kindern, beliebt. In freier Wildbahn will man den Tieren lieber nicht begegnen. Das aber kommt an der Mosel immer häufiger vor. Wildschweine haben sich in den vergangenen zwei bis drei Jahren in Trier explosionsartig vermehrt. Das sagen Menschen, die es wissen müssen. Hundebesitzer, die mit ihren Tieren regelmäßig im Gelände zwischen B49 und Moselufer unterwegs sind, eine Landwirtin mit Feldern in diesem Bereich, der Geschäftsführer der Bösen-Pflanzenwelt, Eurens Ortsvorsteher und viele andere auch. Sie alle wollen, dass möglichst rasch etwas geschieht und der Wildschweinbestand dezimiert wird.