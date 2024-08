Aufregung in Euren Wildschweinplage in Trier – Bewohner kämpfen um ihre Gärten

Sie haben aufrecht stehende Ohren, einen keilförmigen, massigen Kopf, borstiges Fell und sind Allesfresser: Wildschweine. Noch bevor die Tiere zu sehen sind, können sie durch ihren markanten Maggi-Duft auffallen. Stehen sie direkt vor einem, lösen die wehrhaften Säue und Keiler ein furchteinflößendes Gefühl aus. Dabei können sich Wildschweine überall aufhalten. In Parks, Wäldern, an Seeufern oder sogar in Städten.