Kostenpflichtiger Inhalt: Wildtierverbot im Trierer Stadtrat : „Geil, sauknapp“ und gegen das Gesetz

Trier Zirkus Krone droht Trier mit einer Klage, wenn die Stadt ein Wildtierverbot erlässt. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat ein Verbot in Ulm bereits gekippt. Die Grünen riskieren die Schlappe vor Gericht offenbar sehenden Auges.

Die wirklich spannenden Dinge passieren oft in den Pausen. So, wie im Trierer Stadtrat am 17. Dezember. Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat die Sitzung unterbrochen, um der Grünen-Fraktion zu erläutern, warum ihr Antrag zur Frauenförderung bei der Berufsfeuerwehr rechtswidrig sei und so nicht gestellt werden dürfe (siehe Info).

Etliche Stadträte haben in der Sitzungspause den Rathaussaal verlassen, um sich die Beine zu vertreten. Die Kameras des Offenen Kanals, der die Sitzung live überträgt, filmen weiter. Und auch ein Mikrofon im großen Rathaussaal, bei den Plätzen der Kommunalpolitiker, ist noch an. „Geil, aber sauknapp“, hört man dadurch eine männliche Stimme sagen.

Info Grüne ziehen auf Anraten Feuerwehrantrag zurück Ihren Antrag „Förderung der Chancengleichheit bei der Berufsfeuerwehr Trier“ hatten die Grünen in der jüngsten Stadtratssitzung kommentarlos zurückgezogen. Oberbürgermeister Leibe hatte zuvor dem Ältestenrat erläutert, dass die Vorgaben, die die Grünen – unterstützt von der Linksfraktion – für Einstellungen bei der Berufsfeuerwehr machen wollen, zu stark in Personalentscheidungen der Stadtverwaltung eingreifen würden und daher rechtswidrig seien. Die Grünen wollten unter anderem die Stadtverwaltung dazu verpflichten, die Anforderungen und die Bewertung beim sportlichen Eignungstest an die „physiologischen Eigenschaften“ von Frauen anzupassen. Außerdem forderten sie, dass „geschlechtsbezogene Themen zukünftig in die Aus- und Fortbildung von Führungskräften der Feuerwehr integriert“ werden und verstärkt Werbeaktionen mit dem Ziel, Feuerwehrfrauen zu gewinnen, stattfinden sollten.

Vorausgegangen war die Abstimmung über ein Wildtierverbot für Zirkusse auf dem Trierer Messeparkgelände. Für ein konkretes Wildtierverbot stimmten die Grünen (15 Stimmen), Linke (3), FDP (2) und sechs SPD-Fraktionsmitglieder. Dagegen sprachen sich aus die CDU (12 Stimmen), fünf Fraktionsmitglieder der SPD, die UBT (2 Stimmen) und Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Mit 26 Ja-Stimmen bei 24 Nein-Stimmen war damit der gemeinsame Antrag von Grünen, FDP und Linken „sauknapp“ angenommen.

Leibe und Ordnungsdezernent Thomas Schmitt hatten zuvor mehrfach eindringlich darauf hingewiesen, dass das Wildtierverbot „aller Voraussicht nach rechtswidrig“ sei. Denn: Das Bundestierschutzgesetz erlaubt Wildtiere in Zirkussen, und Kommunen dürfen dieses Gesetz nicht aushebeln.

Dass das Trierer Wildtierverbot vor Gericht wohl keine Chance hätte, ist den Antragstellern im Trierer Stadtrat offenbar durchaus klar: „Dass wir rechtlich das Verbot durchkriegen, da glaube ich jetzt auch nicht dran“, überträgt jedenfalls das nicht ausgeschaltete Mikro die unbekannte Stimme. Und dann: „Das Mikro wird ja wohl nicht an sein?“ Es knackt und knirscht und die Stimme aus dem Off verstummt. Noch Tage nach der Ratssitzung war der nicht für die Öffentlichkeit bestimmte, aber doch so entlarvende Kommentar auf der Internetseite des Offenen Kanals für jeden nachhörbar. Mittlerweile hat der OK den Ton an dieser Stelle der Aufzeichnung herausgeschnitten.

Bereits einen Tag nach der Ratssitzung, am 18. Dezember, war ein Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg öffentlich geworden: Das Gericht hat ein Wildtierverbot des Ulmer Stadtrats für unwirksam erklärt. Ähnlich wie in Trier hatte die Stadt Ulm zuvor insbesondere für eine von einer städtischen Gesellschaft bewirtschaftete Veranstaltungsfläche – den Festplatz in der Friedrichsau – ein Wildtierverbot erlassen.

Der VGH sieht in dem Wildtierverbot allerdings einen „rechtswidrigen Eingriff in das Grundrecht“ des Zirkus Krone, der gegen die Stadt Ulm geklagt hat. Der Festplatz Friedrichs­au sei eine „öffentliche Einrichtung“, die auch der „Durchführung von Zirkusveranstaltungen“ gewidmet sei. Ein Wildtierverbot sei ein nicht zulässiger Eingriff in das im Grundgesetz verankerte Recht auf freie Berufsausübung, urteilt der VGH. Denn ein Wildtierverbot treffe „typischerweise, wenn nicht gar ausschließlich“ Zirkusunternehmen und behindere deren berufliche Tätigkeit.

Der Zirkus Krone darf nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs nun mit seinen Löwen, Tigern, Elefanten und einem Nashorn im April 2020 in der Ulmer Friedrichsau auftreten. Im Trierer Messepark gastierte das für seine Tierdressuren berühmte Traditionsunternehmen zuletzt im Mai 2018. „Und wir wollen auch in Zukunft wieder gerne nach Trier kommen“, bestätigt Krone-Tourplaner Harald Ortlepp auf TV-Nachfrage. „Sollte das Wildtierverbot des Trierer Stadtrats dann noch auf dem Papier bestehen, werden wir dagegen klagen.“

Den Streitwert der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen dem Zirkus Krone und der Stadt Ulm hat der VGH übrigens auf 570 000 Euro taxiert. Die an dieser Summe bemessenen Gerichtskosten muss die unterlegene Stadt Ulm übernehmen. Würde Krone auch in Trier Recht behalten, müsste die Stadt die Gerichtskosten wohl ebenfalls zahlen.