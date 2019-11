Politik : „Die Sozialdemokratie braucht Visionen“

Trier Ministerpräsidentin Malu Dreyer eröffnet die Willy-Brandt-Ausstellung in der Volkshochschule Trier. In einer Gesprächsrunde, moderiert vom stellvertretenden TV-Chefredakteur Peter Reinhart, geht es um die Krise der Sozialdemokratie, politische Idole und die Politisierung junger Menschen.

Vor dem Termin im Palais Walderdorff war Ministerpräsidentin und SPD-Bundesvorsitzende Malu Dreyer zu Gast bei der Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa) im Kurfürstlichen Palais Trier. Unterstützt von der Staatskanzlei wurde die Tagung erstmals in Rheinland-Pfalz veranstaltet. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens hielt Dreyer eine Festrede. Die bagfa ist der Dach- und Fachverband der Freiwilligenagenturen in Deutschland. Der Verein wurde 1999 von lokalen Ehrenämtlern gegründet und arbeitet partei- und konfessionsunabhängig. Inzwischen sind 206 Agenturen Mitglied. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Schirmherr.

Ungeachtet ihrer Wichtigkeit in der damaligen Zeit spielen Idole auch darüber hinaus noch eine große Rolle: „Wir müssen uns daran orientieren, was die Menschen damals geschafft haben, und die gleiche Energie aufbringen, um die Zukunft gestalten“, erklärt Dreyer.

Vorbilder spielen auch eine große Rolle, wenn es darum geht, junge Menschen für Politik zu begeistern. Ein Vorbild für die Jugend, so Konstantin Oberbillig, ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Ihre Bewegung, so sind sich die Gesprächsteilnehmer einig, rüttelt die Gesellschaft auf.

Fridays for Future unterscheide sich allerdings in einem Punkt stark von der 68er-Bewegung, die Willy Brandt zum Kanzler wählte. „Damals wollten die Menschen eine andere Republik“, erklärt Uwe Jun. Heute gehe es zwar mit der Klimakrise auch um ein existenzielles Thema, doch darüber hinaus gebe es keinen starken Generationenkonflikt, der die Jüngeren zum Umsturz aufstachele.

Eine Bedingung für den Aufstieg charismatischer Visionäre wie Brandt sei es auch, ein Gegenbild zu einem bestehenden System darzustellen. In letzter Zeit habe das in Deutschland niemand geschafft. Jun nennt Barack Obama als Beispiel für einen erfolgreichen Visionär der letzten Jahre.

Während die Jugend heute zwar wieder vermehrt auf die Straße gehe, sinke das Interesse junger Menschen an Parteipolitik, erklärt Jun. Auch an Wahlen sind junge Menschen laut Oberbillig nicht mehr so stark interessiert. Einen Grund sieht er darin, dass unter Jugendlichen die Politikverdrossenheit grassiere, was auch durch die Shell-Jugendstudie von 2019 belegt sei. Entgegenwirken will die SPD laut Dreyer mit Demokratiebildung. Es sei gut, dass junge Menschen bereits in Bewegungen seien, doch der Weg hin zur Verantwortung sei groß. Mit neuen Formaten der Beteiligung, auch ohne Parteibuch, wolle die SPD mehr junge Menschen für die Parteipolitik begeistern.