Konzert : Heiligabend in der Kneipe

Wiltingen Ein besonderes Kneipenkonzert wird an Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember, in Wiltingen geboten: Wolfgang „Wolli“ Prinz spielt im Gasthaus Kratz in Wiltingen – ein Konzert, das auch für Familien geeignet ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red