Bürger fordern Ende der Pläne Windkraft im Pfalzeler Wald: Anwohner und Verwaltung streiten weiter

Die Befürchtungen sind konkret. Unter anderem will eine Bürgerinitiative von Bewohnern der Siedlung Auf der Bausch wissen, ob es bereits Bauanträge für Windräder in den beiden Waldgebieten Balmet und Steigenberg gibt. Dies verneinen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Trier, die bei einer gemeinsamen Sitzung der Ortsbeiräte Ehrang-Quint, Pfalzel und Biewer Rede und Antwort stehen. Der Grund ist aus Sicht der Planer einleuchtend: Es sind noch viele Planungsschritte notwendig, bis solch ein Antrag gestellt werden kann. Das beruhigt jedoch viele Anwesende nicht. Es ist nicht der einzige Punkt, an dem Bürger und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Trier auf keinen gemeinsamen Nenner kommen.