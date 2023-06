Gut fürs Klima und Trierer Industrie Trierer Banken, Energieversorger und Tabakfirma kaufen zusammen Windpark

Trier · 48 Millionen Kilowattstunden grüne Energie sollen vier neue Windräder an der Autobahn A1 im Hochwald ab Oktober 2023 liefern – und zwar direkt an Industriebetriebe in Trier und im Landkreis. Für das Projekt haben sich Partner zusammengefunden, die bislang eher Konkurrenten waren.

09.06.2023, 17:01 Uhr

Etliche Windräder drehen sich schon nahe der A 1 bei Bescheid. Vier weitere werden derzeit gebaut – gekauft von einer neuen Trierer Betreibergesellschaft aus Stadtwerken, Regionalwerken Trier-Saarburg, Volksbank, Sparkasse und Tabakhersteller JTI. Foto: Portaflug

Manchmal muss man zwei Mal hinschauen, um sicher zu sein, dass man richtig gelesen hat: Die beiden – sagen wir: üblicherweise miteinander konkurrierenden – öffentlichen Geldhäuser der Stadt, die Sparkasse Trier und die Volksbank Trier, haben sich zur Finanzierung eines gemeinsamen Riesenprojekts zusammengetan. „Das gab es in dieser Form und Größenordnung noch nie“, bestätigt Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Peter Späth. Mit im Boot sind die Trierer Stadtwerke und die Regionalwerke des Landkreises Trier-Saarburg sowie – zweite Überraschung – der private Tabakkonzern JTI, größter Industriebetrieb Triers.