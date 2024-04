Drei Tage im Zeichen des Weins Wine in the City 2024 – Was in Trier alles geboten wird

Wine in the City findet statt von Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 5. Mai. Das Event verteilt sich auf mehrere Orte in der Trierer Innenstadt. Das Zentrum bildet der Bereich um Hauptmarkt und Domfreihof. Den Weingenuss gibt es aber auch noch an ganz anderen Ecken zu entdecken, zum Beispiel im Rahmen der Schlenderweinprobe. Am Sonntag verbindet sich Wine in the City außerdem mit einem verkaufsoffenen Sonntag.