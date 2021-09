Wein und Musik : Wine in the City mit Musik, Genuss und Mode

Trierer Winzer laden zum Verkosten und Fachsimpeln mit Weinexperten ein. Foto: TV/City-Initiative Trier e.V.

Trier Wine in the City öffnet vom 3. bis 5. September zum fünften Mal das Weindorf auf dem Hauptmarkt Trier und präsentiert drei Tage lang „Weinkultur in Reinkultur“. Trierer Winzer laden täglich in der Zeit von 11 bis 22 Uhr zum Verkosten und Fachsimpeln mit erfahrenen Weinexperten ein. Das „Weinzelt der regionalen Winzer“ auf dem Domfreihof erweitert diese Genuss-Vielfalt mit Produkten von Mosel, Saar und Ruwer.

(red) Der Begriff „Weinkultur“ hat in Trier eine besondere Bedeutung. Die Tradition des goldenen Rebensaftes reicht ebenso weit in die Vergangenheit zurück wie das römische Weltkulturerbe, und hat in gleichem Maße die regionale Kulturlandschaft geprägt. Entsprechend gewürdigt wird das flüssige Kulturgut am ersten Septemberwochenende.

Bei „Wine in the City“ vom 3. bis 5. September zeigen sich Riesling, Burgunder und Co. von ihren besten Seiten: Als aktuelle Jahrgänge, trockene oder fruchtsüße Spezialitäten oder erlesene Raritäten. Das „Weinzelt der regionalen Winzer“ auf dem Domfreihof ergänzt diese Vielfalt mit vollmundigen Weinen, spritzigen Sekten und hochwertigen Destillaten von Mosel, Saar und Ruwer.

Info Programm Wine in the City Freitag, 3. September 15 Uhr Eröffnung der Veranstaltung; 15.30 Uhr Andreas Sittmann; 17:30 Uhr Weintalk der regionalen Winzer; 19 Uhr Ulis PopLounge. Samstag, 4. September 10.50 Uhr RPR1 on Tour live vom Trierer Hauptmarkt; 11 Uhr Interview mit der Mosel-Weinkönigin Marie Jostock; 11.15 Uhr Vinotainment mit Thomas Vatheuer; 13.50 Uhr RPR1 on Tour live vom Trierer Hauptmarkt; 14 Uhr Modenschau „Fashion meets wine“ – Show 1; 14.30 Uhr Ralph Brauner Solo – Guitar und Vocals; 15 Uhr Modenschau „Fashion meets wine“ – Show 2; 15.30 Uhr Ralph Brauner Solo – Guitar und Vocals; 16.30 Uhr Weinquiz TSDW: Trier sucht den Weinkenner; 17 Uhr Swingin Old Stars; 19:30 Uhr Two-n-Two. Sonntag, 5. September 12 Uhr musikalischer Start in den Tag mit Duo Ed Stevens Voices; 13.30 Uhr Weindorf-Talk der Trierer Winzer; 14 Uhr Modenschau „Fashion meets wine“ – Show 1; 14.30 Uhr Sebastian Bungert – Singer/Songwriter; 15 Uhr Modenschau „Fashion meets wine“ – Show 2; 15.30 Uhr Sebastian Bungert – Singer/Songwriter; 17 Uhr Raritäten-Weinprobe mit Thomas Vatheuer; 18 Uhr Wine meets Vibes – mit DJ Carnage.

Dazu gesellt sich ein Rahmenprogramm, das sich sehen und hören lassen kann. Am Freitag ab 15.30 Uhr sorgt Andreas Sittmann für Stimmung. Unter dem Motto „Fashion meets wine“ verwandelt sich das Weindorf am Samstag und Sonntag gleich vier Mal zum Laufsteg des guten Geschmacks. In den 30-minütigen Modenschauen zeigen Mitgliedsbetriebe der City Initiative Trier modische Trends, aktuelle Farben und stylische Accessoires.

Unterhaltsame Talkrunden und Interviews zum Thema Wein, Vinotainment mit Thomas Vatheuer, das Weinquiz und eine Raritäten-Probe versprechen abwechslungsreiche Stunden inmitten der historischen Kulisse der Innenstadt.

Die musikalische Bandbreite ist genau so facettenreich, wie die Vielzahl der angebotenen Weine, und reicht von Chansons und Folk über Blues oder Swing bis zur Lounge-Musik und RPR1 live on Tour. Das Programmheft mit allen Veranstaltungen und den teilnehmenden Winzerbetrieben sowie allen Aktionen liegt in den Mitgliedsbetrieben und weiteren öffentlichen Stellen aus und findet sich auch unter www.treffpunkt-trier.de