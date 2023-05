Wine in the City und verkaufsoffener Sonntag Tausende Besucher in Trier: Wenn der Domfreihof zum Weingarten wird

Trier · Die „Wine in the City“-Tage und der zweite verkaufsoffene Sonntag zogen in Trier am Wochenende Tausende Besucher in die Innenstadt. Welche Köstlichkeiten die Winzer im Gepäck hatten und was die amtierende Moselweinprinzessin Kerstin Urban den Besuchern bei ihrem Besuch verriet.

07.05.2023, 16:00 Uhr

Von Andreas Sommer

Das Weindorf am Trierer Hauptmarkt bot vier Tage lang allerlei Köstlichkeiten rund um den erlesenen Rebensaft. Die Winzer vom Weingut Deutschherrenhof, Weingut Gehlen, Weingut Georg Fritz von Nell, Weingut Longen und Weingut Schleimer zeigten eine Vielfalt, die von der Region geprägt ist und in der ganzen Welt geschätzt wird. Hier geht es zur Bilderstrecke: Wine in the City Trier