Trierer Winzer im Mittelpunkt Volle Innenstadt zum Auftakt von Wine in the City (Fotos)

Von Freitag bis Sonntag verwandeln sich der Trierer Hauptmarkt und der Domfreihof in ein einziges Weindorf. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen zog es die Liebhaber des Moselweins am Freitag zahlreich in die Innenstadt. Dabei gab es nicht nur edle Tropfen von tollen Winzern zu verkosten, auch der direkte Kontakt mit den Erzeugern stand im Vordergrund. Im Weindorf auf dem Hauptmarkt laden in diesen Tagen die Weingüter Deutschherrenhof, das Weingut Gehlen, das Weingut Georg Fritz von Nell, das Weingut Schleimer, das Weingut Longen sowie das Weingut Wahlen zum Probieren ein.