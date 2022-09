Neue Spielzeit angekündigt : Winnetou reitet auch 2023 über die Pluwiger Freilichtbühne

Foto: Herbert Thormeyer

Pluwig Die Karl-May-Freunde Pluwig werden im kommenden Jahr das Stück „Der Schatz im Silbersee“ aufführen. Infos zu den Tickets sollen in Kürze mitgeteilt werden – es gibt jedoch bereits einen wichtigen Hinweis.

Auch im kommenden Jahr werden Winnetou und Old Shatterhand durch den alten Steinbruch in Pluwig reiten. Denn: Die Karl-May-Freunde Pluwig treten auch 2023 auf der Freilichtbühne auf. Das teilte der Verein am Wochenende mit.

Im Sommer 2022 hatten die Karl-May-Freunde das Stück Winnetou I an mehreren Wochenenden im Juli und August aufgeführt. Zwölfmal waren die Vorstellungen ausverkauft. Im kommenden Jahr werden sich die Laiendarsteller um die neuen Hauptdarsteller Frank Lempges (Old Shatterhand) und Thomas Müller (Winnetou) an das Stück „Der Schatz im Silbersee“ wagen.

An das Stück, mit dem die Reise der Karl-May-Freunde vor mehr als 20 Jahren begann – damals noch bei der ersten Vorstellung der Vereinsgeschichte in Hockweiler, bevor man 2003 auf die Freilichtbühne in Pluwig umzog, die seither Heimat der Laiendarsteller ist.