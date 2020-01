Ferien : Winterferien im Naturfreundehaus Trier-Quint

Trier-Quint Das Naturfreundehaus Trier-Quint lädt in den Winterferien von Montag, 17. Februar, bis Mittwoch, 19. Februar, jeweils von 13 bis 17 Uhr zur Winterfreizeit ein. Der „Maulwurf“ wird die Teilnehmer an den Nachmittagen begleiten, außerdem geht es um Wildkräuter in Rheinland-Pfalz, Spaß und Spiel kommen auch nicht zu kurz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red