Für Kinder : Winterferienprogramm im Landesmuseum Trier

Trier Unter dem Motto „Tolle Tage in Trier – wie die Römer Feste gefeiert haben“ lädt das Rheinische Landesmuseum Trier am Mittwoch, 19. Februar, von 10 bis 13 Uhr ein.

Bereits zur Römerzeit sah der Kalender viele Feste vor. Herren verkleideten sich als Sklaven und Sklaven als Herren, so feierten die Römer die Saturnalien, eine Art Karneval am Jahresende. Der Workshop macht sich auf die Spurensuche wann, wo und wie die Römer in Trier gefeiert haben. Was waren trendige Party-Outfits? Welche Musik spielte man? Welche Snacks wurden beim Festmahl gereicht? Darüber hinaus lernen die Teilnehmer die öffentlichen Orte des römischen Triers kennen. Im Anschluss gestalten die Kinder ihre eigene römische Maskerade. Der Workshop dauert 3 Stunden, kostet 8 Euro (inklusive Eintritt und Material) und ist für Kinder von 8 bis 11 Jahren geeignet. Eine Telefonische Anmeldung unter 0651/97740 ist erforderlich.