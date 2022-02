Stadtbild : Trierer Winterlicht: Am Mittwoch startet das große Abhängen

Alle Jahre wieder bis in den Februar hinein hängen die Elemente der Winterbeleuchtung in der Trierer Fußgängerzone (hier die Simeonstraße). Am Mittwoch beginnt der Abbau, der bis voraussichtlich Ende kommender Woche dauern wird. Foto: Roland Morgen

Trier „Ja, ist denn heut‘ noch Weihnachten?“ Man könnte glatt auf die Idee kommen, Franz Beckenbauers alten Werbespruch zu verballhornen angesichts des Bildes, das sich in Triers Fußgängerzone bietet. Noch jedenfalls.

Aber von Weihnachtsbeleuchtung lässt sich ohnehin nicht sprechen, denn seit nunmehr fast zehn Jahren heißt es in Trier „Winterlicht“ und das bleibt auch bis zu einem Monat länger hängen als andern­orts. Deshalb startet die für den Lichterglanz zuständige Firma Verkehrstechnik Wöffler auch erst am Mittwoch (9. Februar) mit der Demontage, nachdem sie die Module in anderen Gemeinden wie unter anderem in Schweich, Trier-Ehrang und Wittlich bereits eingesammelt hat. In Trier wird das Abbauen auch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Firmenchef Michael Wöffler (52) rechnet damit, dass die Prozedur, an der acht Mitarbeiter beteiligt sein werden, bis Ende kommender Woche dauern wird. Einige Vorarbeiten haben aber bereits stattgefunden: Die meisten Stromverbindungen sind getrennt.