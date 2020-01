Musik : Wintersdorfer spenden für Kinder

Ralingen-Wintersdorf Ein erfreuliches Ergebnis hat das 14. Adventskonzert in Wintersdorf erbracht, das das Mandolinen­orchester, der Musikverein und der Kirchenchor des Ortes in der Pfarrkirche veranstaltet haben. Aus Spenden des Publikums, das in der vollbesetzten Kirche das Konzert genoss, kamen mehr als 1700 Euro zusammen.

Das Geld nahm der Vorsitzende des Vereins Kirua Kinderhospital Hilfe, Eduard Kimmlingen aus Trierweiler, beim gemütlichen Ausklang nach dem Konzert in Empfang. Er war laut den Veranstaltern überwältigt. Der Verein unterstützt ein Kinderkrankenhaus in Tansania in der Region Moshi.