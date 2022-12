Winterwunder : Winterwunder im Trierer Palastgarten

Trier SCHMIT-Z lädt im Advent freitags und samstags zum kleinen, queeren Weihnachtsmarkt mit Kulinarischem und Musikprogramm ein.

Das Winterwunder feiert Premiere im Palastgarten, dort wo im Sommer der Queergarten stattfindet. Dieser nach Angaben der Veranstalter erste, kleine, queere Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz wird vom SCHMIT-Z-Verein (queeres Zentrum in Trier) organisiert. Für winterliche Atmosphäre, bunte Lichter und auch warme Ecken sei vorgesorgt.

An sechs Tagen im Dezember, immer an den Adventswochenenden freitags und samstags, soll zwischen 15 und 21 Uhr eine Menge geboten werden. Dabei wird nicht nur der klassische Winzerglühwein für 3,50 Euro angeboten sowie frische Waffeln und Reibekuchen. Neben einem Verkaufsstand mit Geschenkartikel für gute Zwecke sorgt vor allem die Kulturbühne für Unterhaltung. Los gehts am Freitag, 2. Dezember, mit dem Live-Programm. Ein weiterer Höhepunkt ist am 3. Dezember der Winterpride mit einer Lichterdemo gegen Homo- und Transphobie durch die Stadt, Start und Ende ist am Winterwunder.