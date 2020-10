Weinwettbewerb : Goldregen für die Mosel an der Donau

Trier/Wien Winzer aus der Region haben bei einem großem Weinwettbewerb in Österreich abgeräumt. Unter anderem 50 Goldmedaillien.

Über zweimal Gold dürfen sich auch folgende Winzer freuen: Moselweingut Arnoldi in Briedern (Cochem-Zell), Weingut Kaufmann-Schneider in Erden und Weingut Karl O. Pohl in Bernkastel-Wehlen (beide Kreis Bernkastel-Wittlich). Je eine Goldmedaille gab es für die Weingüter Befort in Nittel, Spieles-Fuchs in Leiwen (beide Kreis Trier-Saarburg), Gindorf in Lieser, Quint in Wintrich, Bernhard Reef in Osann-Monzel, Roth in Kinheim, Schmitz-Bergweiler in Ürzig (alle Bernkastel-Wittlich) und Gibbert-Pohl in Briedel (Cochem-Zell).