Zutaten im Weinberg Vermouth tonic: Winzer-Ehepaar entwickelt besonderen Aperitif

Hoch oben am Trittenheimer Fährfels wirkt die Welt da unten klein und entrückt. Eidechsen huschen in die Ritzen der Weinbergs­­mauern, Schmetterlinge flattern um Reben, die an einzelnen Pfählen emporranken. Thymian, Fetthenne und Wermut wachsen wild auf den Schieferhängen oder am steinigen Boden. Sie lieben das schroffe Idyll. Mehr als 100 Meter Höhenunterschied trennen die Mosel von den Wingerten am Berg. Es ist erstaunlich, aber auf diesem steilen Felsen herrscht ein eigenes Mikro-Klima. Warm ist es dort. Eher mediterran als mitteleuropäisch. Ein Paradies für Tiere und Pflanzen.