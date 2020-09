Zu Gast im Podcast Im Leben nicht!: Winzerin Eva Lenhardt : Eine neue Generation Winzer übernimmt die Weinberge

Trier Zum Wohl! Die Mehringer Winzerin Eva Lenhardt erzählt im ehrlichen Trierer Podcast „Im Leben ni(s)cht!“ aus dem Alltag einer neuen Winzergeneration. Außerdem beantwortet sie Fragen, die wir schon immer zum Thema Wein stellen wollten, aber bislang nicht zu fragen wagten.

20 Liter Wein trinkt im Durchschnitt jede(r) Deutsche im Jahr. Etwa 3.000 Winzer verfolgen an der Mosel das Ziel, den edelsten Tropfen in die Flasche und ins Glas zu bringen. Um in diesem Metier erfolgreich zu sein, braucht man Herzblut, Leidenschaft, Geschick beim Handwerk am Rebstock und vor allem einen guten Geschmack. Eva Lenhardt hat diese Herausforderung angenommen. Gemeinsam mit ihrem Bruder Christian trat sie das Erbe eines Familienbetriebs an. In nunmehr dritter Generation betreiben die beiden studierten Önologen ein Weingut in Mehring.