Schillingen/Trier Nach zwei Trierer Kandidatinnen geht am heutigen Mittwoch Jennifer aus Schillingen auf Einkaufstour für die beliebte Vox-Fernsehsendung „Shopping Queen“.

Der TV hat sich auch diese Folge, die bereits im Oktober gedreht wurde, vorab angeschaut. Von der Burg Heid ist Moderator Guido Maria Kretschmer ganz offensichtlich fasziniert: „Also ich bin fasziniert-fasziniert!“, ruft er jedenfalls fasziniert, als er in der Sendung die Bilder der denkmalgeschützten Schlossanlage aus dem 14. Jahrhundert sieht. Die Kamera nimmt die Zuschauer mit ins Gemäuer – und in die moderne Wohnung von Jennifer. Deren Freund lebt dort mit seinen Eltern schon seit er ein Kind war.

Neben Hugo, dem Burggespenst, das besonders in stürmischen Nächten durch die Burg spuke, und dem schwachen Stromnetz hat das Burgleben allerdings einen kleinen weiteren Nachteil: Bis Jennifer in Trier ihre Shopping-Tour starten kann, sind schon gut 25 Minuten ihrer Einkaufszeit von maximal vier Stunden rum

Dafür legt sie aber mit Shoppingbegleitung Julia, „meiner allerbesten Freundin“, umso flotter los. „Ne Jeanshose, zerrupt, kaputt“, wolle sie haben, ruft Jennifer, und die beiden rennen los in die Trierer Innenstadt. Was sie für den Laufsteg dann tatsächlich kaufen, wird natürlich vorab hier nicht verraten. Nur so viel: Guido Maria Kretschmer würde Jennifer in ihrem Landlady-Outfit am liebsten gleich nach England schicken.