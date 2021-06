Meinung : Wird es doch ein schöner Sommer?

Foto: Marius Kretschmer

Alle Achtung, dass die Stadt ein so beachtliches und umfangreiches Kultur-Sommerprogramm auf die Beine stellt. Wer hätte gedacht, dass nach der unbegreiflichen Absage des Porta hoch 3 Festivals in diesem Sommer kulturell noch viel in Trier passiert.