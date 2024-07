Konzentration auf Zentren entgegenwirken Experte der Uni Trier: Wie kleine Städte und Dörfer nicht abgehängt werden

Wo wohnen die Menschen am liebsten? Für die einen kommt nur eine Stadt infrage, gerne mit florierendem Einzelhandel, einer lebendigen Kneipen- und Restaurants-Szene, mit Kino, Theater, Fitness-Center und die Wohnung ruhig gelegen, aber idealerweise möglichst mittendrin. Andere bevorzugen das Leben auf dem Land, sind naturverbunden, lieben die Ruhe in kleinen Dörfern, die nur durch Vogelgezwitscher gestört wird und das gute Verhältnis zu den Nachbarn. Das sind die gängigen Klischees und Idealvorstellungen, die in vielen Fällen aber nicht Wirklichkeit werden – und mancherorts an Strukturschwäche scheitern.