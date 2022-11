WM Katar 2022 : Public Viewing – Jugendparlament Trier fordert Boykott

Trier Wegen Menschenrechtsverletzungen und unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Katar: Das Trierer Jugendparlament fordert das Aus für Public Viewing in Kneipen und im öffentlichen Raum.

Das Jugendparlament Trier will ein Zeichen setzen. Die Jugendlichen fordern, dass keine Spiele in der Öffentlichkeit übertragen werden. Auch sollen sich Kneipenbesitzer an diesem Boykott beteiligen, fordern sie in einer Pressemitteilung. Die in Katar herrschenden Menschenrechtsverletzungen und Arbeitsbedingungen seien nicht zu akzeptieren.