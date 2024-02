Schüler und Pendler betroffen Busfahrer in der Region streiken erneut: An diesen Stellen kann es zu Einschränkungen kommen

In der Region könnte es wie bei den vorangegangenen Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe zu Einschränkungen des Linienverkehrs rund um Daun, an der Mosel zwischen Trier und Bernkastel-Kues sowie in Teilen von Hochwald und Hunsrück kommen. Verdi hat in der Region die Fahrer von DB Regio Bus Mitte, der Moselbahn und der Scherer Verkehrsgesellschaft zum Warnstreik aufgerufen. Auch in anderen Teilen des Landes soll es zu Streiks im privaten Busverkehr kommen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass der gesamte Überlandverkehr in den betroffenen Regionen und Gemeinden beeinträchtigt sein wird. Hintergrund des erneuten Warnstreiks sind die seit Monaten andauernden Tarifauseinandersetzungen. Verdi fordert einen Inflationsausgleich für die Mitarbeiter der Unternehmen.