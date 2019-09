Projekt Lesen steckt an : Wo die Zeitung zum Schulalltag gehört: TV-Patenschaften in Trier und Schweich

Wo die Zeitung zum Schulalltag gehört: TV-Patenschaften in Trier und Schweich

Projekt Lesen steckt an

Schülerinnen der Klasse 9c der Blandine-Merten-Realschule Trier mit Juliane Lell (links, Sparkasse Trier) und dem kommissarischen Rektor Thorsten Schaller in ihrer Lese-Ecke. Foto: TV/Harald Jansen

TRIER/SCHWEICH Die Blandine-Merten-Realschule und die Levana-Förderschule profitieren von der TV-Lesepatenschaft.

(BP) Bereits im siebten Jahr ist die Sparkasse Trier Volksfreund-Lesepate im Rahmen der Aktion „Lesen steckt an“. Von dieser Unterstützung profitieren alle 36 weiterführenden Schulen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg. Sie erhalten tagesaktuell den Volksfreund in die Schule geliefert, um diesen entweder im Unterricht einzusetzen oder den Schülern in der vom TV gestifteten Lese-Ecke anzubieten. Zudem hat jede Schule auch einen E-Paper-Zugang des Volksfreunds, um die Zeitung auch digital einzusetzen.