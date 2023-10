Schnitzelbilanz Ergebnis der Testreihe: Wo das beste Schnitzel in Trier zu finden ist

Trier · Der TV-Tester hat sich in der Stadt Trier durch das Angebot an original Wiener Schnitzeln gefuttert und der Sieger heißt: Beckers Weinhaus in Trier-Olewig. Zeit, Bilanz zu ziehen und dem Gewinner einige Tipps und Tricks zu entlocken.

19.10.2023, 12:08 Uhr

Sieger beim Schnitzeltest: Wolfgang Becker brät die buttrig-krossen und zugleich butterzarten Wiener Schnitzel. Foto: DT

Von Dirk Tenbrock

Eins ist ganz klar: Trier ist nicht Wien – vor allem, was die Schnitzelkultur angeht. Das hat der Test in den zehn innerstädtischen Restaurants gezeigt, die das Original vom Kalb anbieten. Das war aber auch gar nicht zu erwarten, viel wichtiger ist die Erkenntnis, dass man quasi überall zumindest eine anständige Kopie vorgesetzt bekommt, mancherorts immerhin eine gute, einmal sogar eine sehr gute.