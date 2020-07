Gemeinschaft durch Stille : Viele Wege zum inneren Frieden

Trier Musik, Literatur, Kunst und Meditation: All das gibt es bei der dritten „Woche der Stille“ in Trier zu erleben. Die Organisatoren laden Menschen dazu ein, sich mit den unterschiedlichen Facetten von Stille, Achtsamkeit und Innehalten zu beschäftigen.

Stille – mitten im Alltag, mitten in der Stadt: Das wollen die Organisatoren der Woche der Stille in Trier erreichen. Insgesamt umfasst die Aktion, die in diesem Jahr von Sonntag, 1., bis Mittwoch, 8. November stattfinden wird, rund 60 Veranstaltungen im Raum Trier.