Kirche : Woche der Stille in Trier

Trier Atem holen, inne halten, den eigenen Schwingungen lauschen, inspiriert werden – Von Sonntag, 3., bis Sonntag, 10. November, bietet sich im Rahmen der „Woche der Stille“ in Trier zum zweiten Mal wieder Gelegenheit dazu.

Verschiedenste Personen und Institutionen laden ein, Ruhe, Stille und Achtsamkeit wirken zu lassen. Auf künstlerische, meditative, lauschende, poetische, hörende oder experimentelle Art und Weise sind alle Interessierten eingeladen, in dieser Woche an der ein oder anderen Veranstaltung teilzunehmen, um sich Stille zu gönnen.

Den Auftakt bildet am 3. November von 12 Uhr bis 12.15 Uhr eine „Atempause“ in der Jesuitenkirche/ Trier, das intuitive Bogenschießen um 12.30 Uhr und ein abendlicher Stillespaziergang über den Südfriedhof um 17 Uhr. „Pantomime ist die Kunst der Stille“ ist der Titel der Aufführung von Jomi, dem bekannten Pantomimekünstler, der zwischen 18 und 19 Uhr in den Matthiassaal (Matthiasstraße 79) einlädt, so dass um 20 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche mit dem „Einstimmen ins lauschende hören“ Klangbilder den ersten „Tag der Woche“ der Stille in Trier ausklingen lassen. Das komplette Programm ist im Internet unter

www.stille-in-trier.de zu finden.