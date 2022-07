Wochenmarkt : Wochenmarkt in Butzweiler erweitert Angebot

Newel-Butzweiler Ob Käse, Wein oder Blumen – der Wochenmarkt in Newel-Butzweiler bietet ein Angebot für unterschiedliche Geschmäcker. Auch während der Sommerferien findet der Markt statt.

Während manches in den Sommerferien ruhiger wird, geht der Wochenmarkt in Newel-Butzweiler weiter. Auf dem Hof der Grundschule Aach-Newel gibt es mittlerweile ein festes Angebot an Ständen. Die Idee ist vor etwa eineinhalb Jahren in der Gemeinde entstanden, als der örtliche Lebensmittelmarkt geschlossen hat. Die ehrenamtliche Gruppe „Hei dahäm“ suchte nach Alternativen und so entstand der Wochenmarkt.