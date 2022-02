Wochenmarkt : Pluwig plant einen Wochenmarkt – Was dort für Bewohner und Besucher entstehen soll

Pluwig plant einen Wochenmarkt – Was dort für Bewohner und Besucher entstehen soll

Pluwig Einmal in der Woche sollen in Pluwig künftig regionale und frische Lebensmittel angeboten werden. Noch können sich Standbetreiber melden. Die Gemeinde hat konkrete Vorstellungen, wie der Markt ablaufen soll.

Dass es den Wunsch nach frischen und regionalen Lebensmitteln gibt, ist sich Annelie Scherf, Ortsbürgermeisterin von Pluwig, sicher. Das soll künftig auf einem Wochenmarkt in Pluwig möglich sein. Die Idee dafür hat Scherf schon länger, in wenigen Monaten soll die Umsetzung folgen.

Regionale und frische Produkte sollen das bisherige Angebot ergänzen

Einmal pro Woche soll der Wochenmarkt auf dem Kirchplatz in der Pluwiger Dorfmitte stattfinden. So möchte die Gemeinde den Menschen, die im Ort leben oder durchfahren, regelmäßig frische und regionale Produkte bieten. „Viele Menschen wollen sich bewusst ernähren und legen Wert auf natürliche Produkte, bei denen sie wissen, wo sie herkommen“, sagt Scherf. In einigen Gesprächen habe sie diesen Eindruck bisher bekommen.