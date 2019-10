Einkaufen : Wochenmarkt wird auf Augustinerhof verlegt

Trier Der Trierer Wochenmarkt wird wegen der Allerheiligenmesse am Freitag, 25., Dienstag, 29., und am Donnerstag, 31. Oktober, vom Viehmarktplatz auf den Augustinerhof am Rathaus verlegt.

