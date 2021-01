Müll : Weihnachtsbäume richtig entsorgen

Ein Mann entsorgt seinen Weihnachtsbaum. Foto: dpa/Robert Michael

Trier (red) Sowohl in der Stadt Trier als auch in den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm sowie in der Vulkaneifel besteht die Möglichkeit, den Weihnachtsbaum an einer der zahlreichen Grüngutsammelstellen des ART kostenlos anzuliefern.

Informationen zu den Standorten und Öffnungszeiten der Grüngutsammelstellen erhalten Sie auf www.art-trier.de oder unter der Telefonnummer 0651/9491 414.

Abholung durch Vereine

Zusätzlich zu den Entsorgungsmöglichkeiten des Zweckverbandes ART werden die Weihnachtsbäume in einigen Ortsgemeinden der Landkreise Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm sowie in der Vulkaneifel durch Jugendgruppen und Feuerwehren eingesammelt. Diese kündigen ihre Termine selbst an.

Trier und Trier-Saarburg

Nach dem Fest der Heiligen Drei Könige bietet der Zweckverband ART in der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg wieder seinen kostenlosen Abholservice für Weihnachtsbäume an.

Die Abholung der Bäume erfolgt von Donnerstag, 7. Januar, bis Mittwoch, 20. Januar, an dem Tag, an dem auch die Restmülltonnen geleert werden.

Die Bäume müssen am Abholtag bis 6 Uhr morgens am Straßenrand bereitgestellt werden.

Sinnvolle Verwertung der Bäume

Die Weihnachtsbäume werden in Biomassekraftwerken verwertet oder zerkleinert als Bodenverbesserer auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht.