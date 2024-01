Bezahlbarer Wohnraum in Trier Noch 750 Wohnungen stehen in Trier-West auf der To-do-Liste

Trier · 100 ihrer 850 geförderten Wohnungen hat die Projektgesellschaft Wohnen in Trier (WiT) bereits saniert. In den kommenden Jahren werden die restlichen folgen. Was in diesem Jahr ansteht und warum die Sache komplizierter wird.

In der Magnerichstraße geht die Sanierung der Gebäude weiter. 24 Wohnungen stehen in Trier-West/Pallien auf der Agenda der Projektgesellschaft Wohnen in Trier. Foto: Ralph Otte

Als vor ziemlich genau drei Jahren die Projektgesellschaft „Wohnen in Trier“ (WiT) gegründet wurde, gratulierten sich die Vertreter der Stadtverwaltung und der Wohnungsbau- und Treuhand AG GBT gegenseitig. Denn von dem nicht ganz einfachen Vertragswerk profitieren beide. Die Stadt Trier, die 49 Prozent der Anteile hält, weil ihre 850 sanierungsbedürftigen Wohnungen instand gesetzt werden. Die GBT (51 Prozent), weil sie betriebswirtschaftlich mit dem Bestand arbeiten kann.