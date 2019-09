Infrastruktur : Gemeinsam wohnen, arbeiten und feiern

Pluwig Der Wohnkulturhof in Pluwig ist ein einmaliges Projekt. Geld spielt bei der Auswahl der Bewohner nicht die Hauptrolle.

In Mehrgenerationen-Projekten leben Jung und Alt unter einem Dach, Wohn-Pflege-Gemeinschaften sind für Menschen eine Alternative, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr in den eigenen vier Wänden leben können. Im 1750-Einwohner-Ort Pluwig (Verbandsgemeinde Ruwer) steht ein Wohnprojekt in den Startlöchern, das einmalig in Rheinland-Pfalz sein dürfte: der Wohnkulturhof (siehe Info). Das Mehrgenerationenprojekt basiert auf den drei Säulen Wohnen, Arbeiten und Kultur.