Justiz : Wohnmobile gemietet und verkauft: Haftstrafe für Hehler

Trierweiler/Trier Ein 31-Jähriger muss zwei Jahre und fünf Monate in Haft. Er hat laut Urteil zwei Fahrzeuge verkauft, die ihm nicht gehörten. Eine gängige Masche.

Das ist das Umfeld, in dem ein mutmaßlicher Betrüger zugeschlagen hat. Ein 30-Jähriger musste sich am Montag am Amtsgericht Trier verantworten, weil er in zwei Fällen Wohnmobile bei Verleihern gemietet und mithilfe gefälschter Papiere an Nichtsahnende verkauft haben soll. Der Mann hat so zusammen mit unbekannten Komplizen laut Staatsanwaltschaft 61.000 Euro ergaunert.