Tourismus : Camper strömen nach Klüsserath

Wohnmobile-Treffen Klüsserath. Foto: Albert Follmann

Klüsserath (alf) Dass es ausgerechnet zur Eröffnung am Donnerstagnachmittag zu regnen anfing, werden die Organisatoren des 2. Internationalen Wohnmobile-Treffens in Klüsserath verschmerzen können. Denn erstens besserte sich das Wetter, und zweitens war der Andrang der Camper größer als erwartet: Mehr als 600 Wohnmobilisten seien bis Freitagabend am Moselufer vorgefahren, sagt Mitveranstalter Wolfgang Horsch.

