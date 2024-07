Klappt das jetzt schneller? Vier Vorreiter in Region Trier: Wohnsitz kann ab August online angemeldet werden

Konz/Trier · Wer umzieht, muss sich beeilen. Innerhalb von zwei Wochen muss der Wohnsitz umgemeldet werden. Angesichts teils langer Wartezeiten auf Termine in Bürgerämtern – vor allem in Trier – verstreicht die Frist schon mal. Ab August funktioniert die Ummeldung digital. Was das bringt und wie das funktioniert.

31.07.2024 , 13:37 Uhr

Die Ummeldung des Wohnsitzes soll ab August in Trier, in den Verbandsgemeinden Konz, Trier-Land und Kelberg sowie in 15 weiteren rheinland-pfälzischen Kommunen digital funktionieren. Foto: dpa/Marijan Murat