Immobilien : Neuer Wohnkomplex mit Moselblick am Zurlaubener Ufer in Trier

Am geschichtsträchtigen Zurlaubener Ufer in Trier entsteht zurzeit ein neuer Wohnkomplex mit sechs Wohnungen. Foto: Joshua Konrad Foto: TV/Joshua Konrad

Trier Der Wohnungsmarkt in Trier ist nach wie vor angespannt. Umso dringlicher ist es, dass neuer Wohnraum in der Stadt geschaffen wird. Am geschichtsträchtigen Zurlaubener Ufer entsteht zurzeit ein neuer Wohnkomplex. Wir erläutern die Details.