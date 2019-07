Wirtschaft : gbt-Bilanz in Trier: Weniger Leerstand, mehr Sozialwohnungen

gbt-Bilanz in Trier: Weniger Leerstand, mehr Sozialwohnungen

Trier Die Wohnungsbaugesellschaft gbt, an der die Stadt Trier knapp 40 Prozent der Aktien hält, hat ihren Geschäftsbericht 2018 vorgestellt.

Die Wohnungs und Treuhand AG (gbt) hat ihre Aktionäre über das Geschäftsjahr 2018 informiert. Bei der ordentlichen Hauptversammlung unter Leitung der Aufsichtsratsvorsitzenden Sabine Krummenerl wurde auch in die Zukunft geblickt.

Das Bilanzvolumen des Geschäftsjahrs 2018 liegt bei 146 Millionen Euro und damit unter dem Wert des Vorjahres (150 Millionen Euro). Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 1,75 Millionen Euro (Vorjahr: 1,835 Millionen Euro). Die so genannte Leerstandsquote bei Mietshäusern, die von der gbt verwaltet werden, ist im abgelaufenen Geschäftsjahr von 2,24 Prozent auf 2,12 Prozent gesunken. Die niedrigere Leerstandsquote belege die gute Nachfrage nach gbt-Immobilien, erläuterte der Vorstand bei der Hauptversammlung. Um die Quote zu halten und zu optimieren, investiere die gbt weiter in Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen.