Mindestens drei der überwiegend als Appartements gebauten Wohnungen in der „Residenz an den Kaiserthermen“ an der Olewiger Straße werden über die Internetplattform AirBnB an Touristen vermietet. Weil in Trier Wohnungsmangel herrscht, will die Stadt den Zuwachs an Ferienwohnungen begrenzen. Foto: Christiane Wolff