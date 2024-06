So schützt man sich Ein Wolf in Gusterath? Hunde lieber an die Leine nehmen!

Gusterath · Nachdem im April ein Wolf ein Lamm in Osburg gerissen hat, sind einige Menschen in der Region angespannt und fragen sich, wo sich das Raubtier gerade rumtreibt. Jetzt soll ein Wolf in der Ortsgemeinde Gusterath gesichtet worden sein. Was ist da dran?

17.06.2024 , 16:56 Uhr

Nach Vorfällen in Osburg und Sommerau soll jetzt auch ein Wolf in Gusterath gesichtet worden sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler