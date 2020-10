Engagement : „Wir sind kein Businessclub“ - Wolfgang Ernst aus Trier ist District Governor der Lions Clubs

Trier Wolfgang Ernst aus Trier hat ein besonderes Ehrenamt: Für 365 Tage ist er District Governor der Lions Clubs und hat viel zu tun.

Sind die Lions ein Elitenetzwerk? „Lange war das so, aber die Entstehungsgeschichte ist in dieser Form nicht mehr so schlagend“, sagt Ernst. Die Lions spiegelten Berufsbereiche der Gesellschaft wider. In seinem Club seien hauptsächlich Unternehmer, Ärzte, Rechtsanwälte. „Zu wenige Handwerker“, findet er. Seit Ende der 1980er Jahre werden Frauen aufgenommen, heute gibt es gemischte, reine Herren- und Frauenclubs, etwa in Wittlich. Bis zu 1000 Stunden wird Ernst sich bis Juli 2021 in seiner neuen Funktion für andere engagieren: An Sitzungen und Vorträgen mit hochkarätigen Referenten teilnehmen, zwei Mal im Monat seinen Club treffen, um nur einiges zu nennen, was er freiwillig leisten wird.