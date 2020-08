Landtagswahl : Wollscheid oder Hild: CDU Trier hat die Wahl

Trier In einem Punkt herrscht Einigkeit quer durch alle Lager innerhalb der CDU Trier: 2021 soll endlich wieder jemand von ihnen in den Landtag einziehen – nach dann zehn Jahren Abwesenheit. Seit Bertrand Adams nach der Landtagswahl 2011 sein bereits sicher geglaubtes Mandat wegen eines Auszählungsfehlers verlor, herrscht Mainz-Abstinenz bei Triers Christdemokraten, da Udo Köhler beim jüngsten Urnengang 2016 scheiterte.

2021 will Thorsten Wollscheid sein Glück versuchen: Der 33-Jährige, seit 2019 Chef der CDU Trier, hat seinen Hut bereits beim Politischen Aschermittwoch in den Ring geworfen. Auf den letzten Drücker bekommt er Konkurrenz. Bei der Kandidatenkür am Samstag (22. August, 11 Uhr, Lottoforum Petrisberg) tritt auch Christine Hild (56) an, die am Dienstagabend von der Frauen-Union nominiert wurde.

In der Öffentlichkeit ist die neue Bewerberin ein parteipolitisch noch unbeschriebenes Blatt. Erst seit 2015 gehört die im Amt für Soziales und Wohnen tätige Rathaus-Sachbearbeiterin der CDU an. Ihre Entscheidung, gegen Wollscheid anzutreten, begründet sie so: „Es gehört zum Wesen einer Demokratie, bei einer Wahl auch eine Auswahl zu haben.“ Es gehe ihr auch darum, „etwas in Gang zu bringen“. Neben Jutta Albrecht (2016 unterlegen gegen Udo Köhler) ist Christine Hild die seit Jahrzehnten einzige Frau, die in die Männerdomäne „Landtagsabgeordneter der CDU Trier“ vordringen will.